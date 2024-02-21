Экипажи Ка-52М уничтожили технику и пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами по позициям противника. В ходе боевой работы были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ на Донецком направлении, сообщает Минобороны России.

В опубликованном ведомством ролике показан полет машин, пуск неуправляемых ракет, результаты ударов по целям. В описании к видео сказано, что экипажи вертолетов били по опорным пунктам и живой силе противника. Цели были уничтожены с кабрирования.

«После применения средств поражения и отворотом на обратный маршрут также был доклад авиационного наводчика о гарантированном поражении живой силы в указанных координатах точно и установленные сроки. Гарантированность уничтожения цели производится благодаря наличию в районе 2 000 мелких осколков весом до трех грамм с радиусом разлета до 350 метров», - говорится в сообщении Минобороны.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.