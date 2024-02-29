ВС РФ закрепились на опорных пунктах в Работино

Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа продолжают вести активные штурмовые действия в районе Работино Запорожской области. Кадры штурмовых действий публикует Министерство обороны России.

Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск «Днепр» российским мотострелкам удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта.

Подразделения беспилотной авиации и грамотная работа системы управления войсками позволили провести корректировку действий российских военнослужащих, а также указывать цели расчетам артиллерии в режиме реального времени.

При проведении данной операции по штурму позиций украинских боевиков в районе населенного пункта Работино взаимодействовали все виды и рода войск. Отработала воздушная и наземная разведка, была проведена мощная артиллерийская подготовка.

На опубликованных российским военным ведомством кадрах объективного контроля с разведывательного беспилотного летательного аппарата видно, как штурмовые группы гвардейского мотострелкового полка ЮВО под прикрытием боевых машин пехоты заходят в населенный пункт и закрепляются в одном из ключевых зданий Работино.

Гвардейцы-мотострелки из 58-й общевойсковой армии ЮВО неоднократно в ходе спецоперации проявляли свое мужество и героизм. Именно эти военнослужащие одними из первых встретили летнее контрнаступление ВСУ, находясь в активной обороне.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры поддержки расчетами «Градов» наступающей пехоты в районе Работино. Бойцы ВС РФ идут вперед и зачищают украинские позиции, накрытые ударом реактивных систем залпового огня.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.