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ВС РФ закрепились на опорных пунктах в Работино

Операция по штурму ВСУ в районе Работино была организована во взаимодействии со всеми видами и родами российских войск.
2024-02-29 08:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа продолжают вести активные штурмовые действия в районе Работино Запорожской области. Кадры штурмовых действий публикует Министерство обороны России.

Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск «Днепр» российским мотострелкам удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта.

Подразделения беспилотной авиации и грамотная работа системы управления войсками позволили провести корректировку действий российских военнослужащих, а также указывать цели расчетам артиллерии в режиме реального времени.

При проведении данной операции по штурму позиций украинских боевиков в районе населенного пункта Работино взаимодействовали все виды и рода войск. Отработала воздушная и наземная разведка, была проведена мощная артиллерийская подготовка.

На опубликованных российским военным ведомством кадрах объективного контроля с разведывательного беспилотного летательного аппарата видно, как штурмовые группы гвардейского мотострелкового полка ЮВО под прикрытием боевых машин пехоты заходят в населенный пункт и закрепляются в одном из ключевых зданий Работино.

Гвардейцы-мотострелки из 58-й общевойсковой армии ЮВО неоднократно в ходе спецоперации проявляли свое мужество и героизм. Именно эти военнослужащие одними из первых встретили летнее контрнаступление ВСУ, находясь в активной обороне.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры поддержки расчетами «Градов» наступающей пехоты в районе Работино. Бойцы ВС РФ идут вперед и зачищают украинские позиции, накрытые ударом реактивных систем залпового огня.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Запорожское направление #Работино
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