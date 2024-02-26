Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» поддержали наступающую пехоту ВС РФ в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Отработали по пехоте в районе Работино Наши подразделения сейчас наступают, мы помогаем своей пехоте. Сначала идет наша артиллерийская подготовка, а потом идет пехота и зачищает позиции», - заявил командир боевой машины РСЗО Иван.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что рсчеты «Градов» дежурят круглосуточно, так как выполнение боевых задач требует максимально быстрого реагирования.

Точность нанесения огневого поражения обеспечивают расчеты беспилотников. Они же и фиксируют результаты - собранные данные передаются в полевые штабы, а также командирам батарей РСЗО.

Украинские позиции обрабатываются реактивными снарядами по тактие огневой карусели. Пока одна батарея РСЗО выдвигается на огневую позицию, вторая уже ведет перезарядку.

Ранее сообщалось, что российские «Гиацинты» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.