Украинский военнопленный рассказал о побоях и угрозах со стороны командиров ВСУ

Пулеметчик 3-го Луганского пограничного отряда Игорь Мыгаль рассказал, как его насильно забрали в ВСУ. По словам пленного военнослужащего, его состояние здоровья никого не интересовало и было проигнорировано - несмотря на больную спину, военкомат отправил его в зону конфликта.

«Я шел, мне дорогу перегородила машина. Запихали насильно в автобус. Завезли на военкомат. Я сказал, что болен, у меня спина болит, хребет. Но они не послушали, сказали, что ты здоров, что будешь воевать», - вспоминает он.

Мыгаль сообщил, что служил сначала на заставе во Львовской области, затем, после месяца базовой подготовки, отправился в Часов Яр. Оттуда ему приказали отправиться в Ивановское. По словам пленного, туда он ехать не хотел, поскольку положение боевиков на этом участке было очень трудным. Чтобы «уговорить» Мыгаля и других его сослуживцев поехать, командиры их били.

«Я не хотел там быть, я знал, что там очень плохие дела - оттуда не возвращаются. Но командиры нам начали угрожать, бить нас, чтобы мы ехали в Ивановское, там стояли на позициях», - поделился пленный.

Он подчеркнул, что ВСУ несли большие потери в Ивановском, а постоянные обстрелы российской артиллерии уменьшали шансы на выживание. По мнению Игоря Мыгаля, командиры просто посылали своих бойцов на смерть «как мясо».

В плен военнослужащий попал, когда был в блиндаже вместе с двумя сослуживцами. Вокруг были прилеты артиллерийских снарядов, и сопротивляться было невозможно. Бойцы решили сдаться.

Ранее украинский пленный рассказал о слабой подготовке как на полигонах Украины, так и в ФРГ. Он также заявил о серьезных потерях с украинской стороны во время конфликта.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.