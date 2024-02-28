Пленный рассказал о слабой подготовке как на полигонах Украины, так и в ФРГ

Взятый в плен российскими бойцами украинец Дмитрий Боровский рассказал о слабой подготовке мобилизованных. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«На полигон приходили стрелять два раза в месяц. В Германии тоже ничего особого не дала подготовка», - признался украинец.

Боровский рассказал, что бросили его на передовую с одним автоматом и двумя гранатами. На позиции было всего три человека: один совсем молодой и неопытный боец, другой выписался после тяжелой травмы, и он.

Дмитрий рассказал о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ и указал на колоссальные потери в живой силе и технике - среди украинских солдат было много убитых и раненых.

Российские штурмовики зашли на позиции тихо и предложили сдаться в плен, что и сделали украинцы, чтобы сохранить жизнь. Пленный призвал соотечественников складывать оружие и не участвовать в этой «мясорубке».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.