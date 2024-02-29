Суд в Иллинойсе исключил Трампа из предварительных выборов

В американском штате Иллинойс бывшего президента США Дональда Трампа исключили из предварительных выборов (праймериз) Республиканской партии. Соответствующее решение приняла судья Трейси Портер Окружного суда штата. Как отмечает издание Chicago Suntimes, исполнение решения приостановлено до апелляции, которую можно подать до пятницы, 1 марта.

«Судья округа Кук приказал избирательной комиссии штата исключить экс-президента Дональда Трампа из первичных выборов в Иллинойсе 19 марта, но отложил исполнение этого приказа до пятницы в ожидании вероятной апелляции», - указали журналисты.

Поясняется, что решение судьи принято на фоне споров в США о том, отстранен ли Трамп с поста президента из-за его действий, связанных с штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и является ли это нападение восстанием.

Как сообщалось ранее, Верховный суд США в апреле рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования. Прежде 45-ый президент Соединенных Штатов подал ходатайство с требованием пересмотреть решение апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования.