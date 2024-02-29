Боец «Каспий-1» рассказал, как пишет книгу об СВО в боевых условиях

Снаряды реактивной системы залпового огня «Град» накрывают опорные пункты националистов вдоль всей линии боевого соприкосновения в ДНР. О том, что происходит после удара на позициях боевиков, красноречиво говорят кадры объективного контроля с наших беспилотников. К северо-западу от Авдеевки, которая недавно перешла под полный контроль российской армии, работают артиллеристы группировки войск «Центр».

Расчет покидает позицию, сейчас здесь опасно. Есть риск, что противник может ударить в ответ. Важно как можно быстрее вернуться, чтобы перезарядиться. Очередной боевой приказ может поступить в любой момент.

На видео попало, как расчет пополняет боекомплект РСЗО «Град». Это занятие не из легких, хотя бы потому что снаряд весит порядка 80 килограммов. И для такой работы нужна не только физическая сила, но и сноровка.

Также на опубликованных кадрах зафикисрованы сами удары «Града» по позициям противника. Полный пакет боеприпасов вылетел в сторону врага со скоростью два снаряда в секунду. В конце концов, расчет получает по рации сообщение из штаба - цель оказалась поражена.

Старший офицер батареи с позывным «Каспий-1» не только разбирается в нюансах работы реактивной артиллерии, но и открыл в себе литературный талант. Боец пишет книгу о спецоперации. На передовой рождаются строки о верности Родине, боевых товарищах, любви, чести, достоинстве. Книгу писатель-артиллерист назвал «Вызов». Отдельная глава будет посвящена героизму бойцов, которые освобождали Авдеевку.

«Иной раз я пишу в лесу. В ожидании цели, пока нет команды. Появляется какая-то мысль, я ее записываю. Мы выезжали в тот день много раз. Под каждым кустом стояла пушка и работала. Стоял грохот такой, что не передать словами. А ребята, пехота, штурмуя, они просто лавиной прошлись по городу. Я просто не представлял, что настолько быстро они смогут взять и вытеснить врага», - объяснил он.

Ранее Новороссийские десантники показали уничтожение живой силы боевиков из РСЗО «Град». Расчеты нанесли поражение противнику осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.