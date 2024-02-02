Депутат бундестага Реттген выдвинул Шольцу ультиматум по России

Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Временной фактор играет скорее на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», - передает издание слова Реттгена.

По его мнению, Германии необходимо пойти навстречу Киеву и передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако депутат отмечает, что немецкий канцлер не согласится отправить их Киеву.

«Канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания», - говорит Реттген.

Депутат отмечает, что Олаф Шольц и даже большинство в СПДГ все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Российская Федерация есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и РФ.

Ранее бундестаг отклонил резолюцию о поставке на Украину ракет Taurus. Против отправки их Киеву проголосовало 485 депутатов, трое воздержались, и 178 выступили «за».