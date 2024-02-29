МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры с места массового ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Вечером 28 февраля на одной из самых оживленных дорог в Москве произошло массовое ДТП, в котором столкнулись не менее восьми автомобилей.
Дарина Криц 2024-02-29 03:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Волгоградском проспекте в Москве, где в ночь на 29 февраля произошла массовая авария, продолжают работать оперативные службы. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте события.

На опубликованных эксклюзивных кадрах видно скопление автомобилей на эстакаде, у некоторых из них повреждены лобовые стекла. У одного из автомобилей есть серьезные повреждения левой задней стороны. Рядом работает эвакуатор.

 Другой автомобиль, принадлежащий сервису каршеринга, толкают в капот двое участников ДТП и сотрудник ДПС. Дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись по меньшей мере восемь машин, произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в сторону Московской области затруднено. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, есть ли пострадавшие.

#полиция #ДТП #наш эксклюзив #Волгоградский проспект #массовая авария
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 