Появились кадры с места массового ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

На Волгоградском проспекте в Москве, где в ночь на 29 февраля произошла массовая авария, продолжают работать оперативные службы. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте события.

На опубликованных эксклюзивных кадрах видно скопление автомобилей на эстакаде, у некоторых из них повреждены лобовые стекла. У одного из автомобилей есть серьезные повреждения левой задней стороны. Рядом работает эвакуатор.

Другой автомобиль, принадлежащий сервису каршеринга, толкают в капот двое участников ДТП и сотрудник ДПС. Дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись по меньшей мере восемь машин, произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в сторону Московской области затруднено. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, есть ли пострадавшие.