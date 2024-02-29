Не менее восьми авто столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

На юго-востоке Москвы зафиксировано массовое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара.
По информации Департамента транспорта Москвы, на месте работают оперативные службы.
«На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Движение транспорта в сторону Московской области перекрыто. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, есть ли пострадавшие.
По информации РИА Новости, на автомагистрали столкнулись по меньшей мере восемь транспортных средств.
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