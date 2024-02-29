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Не менее восьми авто столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

На пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве произошла массовая авария.
Дарина Криц 2024-02-29 00:41:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На юго-востоке Москвы зафиксировано массовое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара.

По информации Департамента транспорта Москвы, на месте работают оперативные службы.

«На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение транспорта в сторону Московской области перекрыто. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, есть ли пострадавшие.

По информации РИА Новости, на автомагистрали столкнулись по меньшей мере восемь транспортных средств.

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