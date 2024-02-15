МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ подбили два танка ВСУ на Южно-Донецком направлении

Противник потерял до 160 военнослужащих и 22 единицы техники.
2024-02-15 07:50:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие за сутки уничтожили 22 единицы техники ВСУ, включая «Мардер», два «Страйкера» и САУ «Краб», поставленные Украине странами Запада, на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Бойцы ВС РФ пресекли попытки украинских боевиков провести ротации на передовых позициях в районе Ровнополя, Угледара, Старомайорского, Приютного и Чаривного. Также ударами ТОСов, артиллерии и бомбардировочной авиации поражены опорники 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Водяного и Приютного. Всего уничтожены пять пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов.

«Противник за сутки потерял два танка Т-64, две боевые машины пехоты, включая Marder, два бронетранспортера М113 Stryker, САУ AHS Krab, три буксируемых гаубицы FH70, два ЗРК "Стрела-10", три единицы автомобильной техники, семь БПЛА и до 160 военнослужащих», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы операторов БПЛА группировки войск «Восток». Российские бойцы используют беспилотники с привязанным ВОГом, а заодно охотятся за вражескими «птичками», которых потом ремонтируют и обновляют прошивку для собственных нужд.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #МО РФ #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 