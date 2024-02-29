Петровский район Донецка подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ

Донецк снова подвергся украинскому обстрелу, противник выпустил три снаряда по Петровскому району города. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - пишет ведомство в своей группе ВКонтакте.

Обстрелы Донецка и других населенных пунктов со стороны ВСУ продолжаются, каждый день боевики совершают атаки на территории ДНР. Так, за сутки с 28 по 29 февраля они обстреливали регион семь раз и выпустили 20 боеприпасов.