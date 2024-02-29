За прошедшие сутки ВСУ 7 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские боевики за истекшие сутки - с 00:00 28 февраля по 00:00 29 февраля - совершили семь атак по территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), ранения и жертвы среди гражданского населения не зафиксированы.

При ударах украинских националистов пострадал один жилой дом и два объекта гражданской инфраструктуры.

Уточняется, что ВСУ произвели один обстрел на Донецком направлении, один обстрел - на Ясиноватском направлении и больше всего - пять - на Горловском направлении. При ударах по территории республики они выпустили 20 различных боеприпасов.