В Федеральной службе безопасности подтвердили, что на украинской территории находится большое количество баз ЦРУ (Центрального разведывательного управления США). Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. отвечая на вопрос «Первого канала».

«Много», - ответил Бортников на соответствующий вопрос.

Как сообщалось 26 февраля, за прошедшие восемь лет недалеко от границы с Россией на Украине появилось 12 секретных объектов ЦРУ. Сама же Украинская республика стала одним из важнейших разведывательных плацдармов в борьбе с Россией.

Журналисты газеты The New York Times отметили, что Вашингтон при поддержке киевских властей готовил из украинцев шпионов и развивал сети шпионских баз. Экс-глава СБУ Иван Баканов рассказал, что если бы не ЦРУ, то у Киева не было бы возможности противостоять Москве, а американо-украинское сотрудничество было в отношении личного состава.