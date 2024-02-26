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NYT: у границы с Россией на Украине ЦРУ создало 12 секретных объектов

Вашингтон при поддержке киевских властей готовил из украинцев шпионов и развивал сети шпионских баз.
Марина Крижановская 2024-02-26 00:10:01
© Фото: © Frank May picture alliance Global Look Press

За прошедшие десятилетия США организовали с Украиной «секретное разведывательное партнерство» для противостояния России. В частности, на украинской территории, недалеко от ее границы с Россией, при поддержке ЦРУ появились 12 секретных объектов, а сама Украина стала одним из важнейших разведывательных плацдармов в борьбе с РФ.

Как пишут журналисты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США, Украины и Европы, это превратило Украину в одного из «наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем».

«На протяжении более десяти лет Соединенные Штаты поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России. <...> Пост перехвата информации - часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы», - указали авторы статьи Адам Энтоус и Майкл Швирц.

По заявлению экс-главы СБУ Ивана Баканова, если бы не ЦРУ, то у Киева не было бы возможности противостоять Москве. Также указывается, что американо-украинское сотрудничество было в отношении личного состава.

Так, американские разведчики сотрудничали и с Кириллом Будановым - действующим главой ГУР (Главного управления разведки минобороны Украины), занимались тренировкой шпионов из Украины, действовавших в России, Европе и в других местах присутствия россиян.

В конце января текущего года глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что 2024-й год станет для Украины испытанием на выносливость. Восстановление оборонного производства России в содружестве с Китаем и ставку РФ на время, возможность «раздавить Украину и измотать ее западных сторонников» Бернс назвал важными факторами.

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