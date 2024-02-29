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Ракетная опасность объявлена в Курской области

В регионе запущена система оповещения населения.
Глеб Владовский 2024-02-29 22:07:01
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность, передает Life.ru.

Глава региона добавил, что в области запущена система оповещения населения.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», - порекомендовал Старовойт.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли три села в Курской области. При этом уточняется, что в результате атаки никто не пострадал.

#Россия #Курская область #СВО #Старовойт #ракетная опасность
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