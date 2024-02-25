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Украинские боевики обстреляли три села в Курской области

В результате атаки националистов никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-02-25 19:01:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Сегодня украинские националисты обстреляли три села в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

Так, в селе Кульбаки Глушковского района были повреждены окна в трех домах, газовая труба и линии электропередачи. В Николаево-Дарьино Суджанского района - автомобиль, комбайн и домовладение.

В селе Троицкое Кореневского района повреждены три домовладения. Пострадали фасады, кровля и окна.

Роман Старовойт отметил, что людям окажут помощь в восстановлении.

#в стране и мире #Украина #Курская область #Обстрел #губернатор #роман старовойт
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