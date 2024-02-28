Шольц вновь сообщил, что не станет отправлять войска ФРГ в зону СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он повторно заявил, что Берлин не станет отправлять своих военнослужащих на Украину.

В своем обращении, политик подчеркнул, что не хочет, чтобы конфликт между Украиной и Россией превратился в войну между НАТО и РФ.

«В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!» - подчеркнул Шольц.

Ранее канцлер выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, поскольку их дальность позволила бы ВСУ наносить удары вглубь территории России.