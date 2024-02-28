МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шольц вновь сообщил, что не станет отправлять войска ФРГ в зону СВО

В сети появилось видеообращение, в котором он подчеркнул, что конфликт между Украиной и Россией не должен превращаться в войну между РФ и НАТО.
Глеб Владовский 2024-02-28 21:51:01
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он повторно заявил, что Берлин не станет отправлять своих военнослужащих на Украину.

В своем обращении, политик подчеркнул, что не хочет, чтобы конфликт между Украиной и Россией превратился в войну между НАТО и РФ.

«В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!» - подчеркнул Шольц.

Ранее канцлер выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, поскольку их дальность позволила бы ВСУ наносить удары вглубь территории России.

#Украина #НАТО #Германия #ФРГ #Олаф Шольц #Переброска войск #СВО
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 