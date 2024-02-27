ЦПВС сообщил о восьми нарушениях со стороны авиации коалиции в Сирии

За прошедшие сутки возглавляемая Соединенными Штатами коалиция восемь раз нарушила в Сирии протоколы деконфликтации. Эти протоколы имеют отношение к несогласованным полетам БПЛА над сирийской территорией.

Как сообщает RT со ссылкой на заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить, авиация коалиции создает опасные прецеденты в небе над республикой.

«Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. Всего за сутки совершено восемь нарушений», - заявил он на брифинге.

Контр-адмирал Кулить пояснил, что нарушения связаны с действиями двух истребителей F-16, пары штурмовиков А-10 Thunderbolt и одного многоцелевого беспилотного летательного аппарата MQ-1C.

Десятью днями ранее ЦПВС также зафиксировал восемь нарушений воздушного пространства Сирии со стороны ВВС США. В течение суток американские боевые самолеты F-15 и А-10 Thunderbolt создали несколько опасных ситуаций. Все они произошли в районе Эт-Танф.