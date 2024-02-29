Украинский БПЛА уничтожен над территорией РФ

ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористический акт с применением БПЛА на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Курской области.

«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курской области была объявлена ракетная опасность.