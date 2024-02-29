МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский БПЛА уничтожен над территорией РФ

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью.
Глеб Владовский 2024-02-29 22:26:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористический акт с применением БПЛА на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Курской области.

«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курской области была объявлена ракетная опасность.

#Минобороны РФ #Теракт #бпла #Курская область
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 