Украинский БПЛА уничтожен над территорией РФ

ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористический акт с применением БПЛА на территории России, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Курской области.
«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Курской области была объявлена ракетная опасность.
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