Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет идти до полной победы Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет вести войну в секторе Газа до полной победы над палестинскими боевиками ХАМАС. Об этом политик заявил на пресс-конференции. По словам Нетаньяху, вчера он снова говорил с президентом США Джо Байденом.

«Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе», - сказал израильский премьер.

Он добавил, что ЦАХАЛ начнет операцию в приграничном городе Рафах только после того, как мирные граждане окажутся в безопасных районах. А все те, кто пытается препятствовать операции, на самом деле хотят помешать Израилю выиграть, заявил Нетаньяху.

Ранее стало известно, что скоро в Рафахе начнутся активные военные действия. По словам премьера, Израиль намерен освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Он добавил, что освобождение 112 заложников стало возможным благодаря жесткому военному давлению.