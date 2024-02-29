В Белом доме объяснили, что Байден не проходил тест на умственные способности

Едва ходит, говорит с трудом, но к новому президентскому сроку годен. Такой выводы сделали американские врачи. Джо Байден прошел медицинское обследование и считает, что избирателям не о чем беспокоиться. Так ли это?

На встрече с полицейскими в Белом Доме президент Америки появляется в бодром расположении духа, со свойственной ему неуверенной походкой. Тема круглого стола - борьба с преступностью и незаконной миграцией. Однако журналистов интересует другое событие - медицинское обследование Джо Байдена, которое он прошел накануне.

«Господин президент, как прошел ваш осмотр? Вы здоровы?», - спросили журналисты. «Врачи говорят, что я слишком молодо выгляжу. Нет, все то же самое, что в прошлом году», - ответил президент США Джо Байден.

Беспокойство журналистов вполне объяснимо. Нынешний глава Белого дома пытается сохранить его за собой еще на один президентский срок. В начале недели и Байден, и Трамп одержали победу на праймериз в своих партиях в Мичигане. Это первый штат, который является главным полем битвы на всеобщих выборах 2024. И, конечно, способности президента дальше управлять Америкой тревожат избирателей.

«Байден - дряхлый старик. Он не может говорить, не может ходить. Все в мире знают об этом. Дряхлый старик не может быть избран президентом самой сильной стране в мире, если это не фальсификация. Кто проголосует за пожилого человека? Он не может даже говорить! С кем бы я не встречался, они все не уверены, что это он управляет своей администрацией, потому что он этого не делает», - считает журналист Такер Карлсон.

В связи с этими обстоятельствами обследование Байдена стало одной из главных тем в западных СМИ. Накануне президент США с кофе в руке отправился в больницу. И похвастался об этом журналистам.

Ранее президент появлялся на публике с вмятинами на лице. Как разъяснили в администрации Белого дома, Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких. Так он борется с апноэ - затруднением дыхания во сне. На минувшем медосмотре врач подтвердил это диагноз. В том же медзаключении указаны желудочно-кишечные заболевания, артрит и проблемы с холестерином. В целом же доктор резюмировал - пациент бодр и способен выполнять свои обязанности. Но журналисты заметили, что Байден не проходил тест на сообразительность.

«Что касается теста на умственные способности -- послушайте, президенту такой тест проходить не нужно. И это не мое мнение. К такому выводу пришел его доктор. Так оценил его состояние и невролог, который его осматривал.

Просто посмотрите на то, что делает президент - который одновременно является верховным главнокомандующим -- он проходит проверку на умственные способности каждый день, занимаясь то одним вопросом, то другим, и доходя до самой сути проблем», - отметил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Несмотря на то, что врач признал Байдена здоровым, по мнению многих медиков обструктивное апноэ во сне, может вести к ухудшению памяти, интеллекта и снижению работоспособности. В возрасте 81 года это опасно.

Подробнее в сюжете Алексея Дегтярева.