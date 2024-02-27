В РТС заявили, что запрет на экспорт бензина предотвратил весенний кризис отрасли

Напрашивавшееся решение о запрете на экспорт бензина из России было принято заранее и позволит не «тушить пожары» в дальнейшем. Об этом заявил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в интервью «Звезде».

Эксперт отметил, что в последние несколько дней цена на топливо на бирже постепенно росла. Связано это как с недавними авариями на нескольких заводах, так и с грядущими весенними ремонтами и растущим спросом на топливо.

«На экспорт из России уходило 80-90 тысяч тонн бензина, при этом на внутреннем рынке наблюдался недостаток предложения. Поэтому решение закрыть экспорт - это абсолютно правильно», - счел Аркуша.

Глава РТС отметил, что запрет экспорта оказался принят в правильный момент времени, так как иначе отрасль могла столкнуться с тяжелыми проблемами весной.

«У нас пока нет кризиса, но все понимают, что в марте-апреле мы могли столкнуться с кризисными явлениями, которые могли вылиться в серьезные проблемы. Поэтому это решение оказалось на перспективу, я считаю, что оно поможет рынку», - заключил Аркуша.

Рост биржевых цен на бензины наблюдается с 10 января, когда появились слухи о выходе в ремонт одной из установок НПЗ ЛУКОЙЛа НОРСИ. Правительство РФ планирует ввести запрет на экспорт бензина с 1 марта на следующие полгода, рассказал журналистам представитель вице-премьера Александра Новака. По информации РБК, планируется также увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%.