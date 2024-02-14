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Более половины граждан Германии высказались против вступления Украины в ЕС

По данным социсследования, Германию отличает низкая поддержка вступления Украины в ЕС.
Ирина Елагина 2024-02-14 22:28:01
© Фото: Marco Rauch dpa Globallookpress

52 из 100 граждан Германии считают преждевременным принятие Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung.

«В Германии самая низкая поддержка вступления Украины в ЕС», - сообщается на сайте фонда.

Итоги опроса показали, что в Германии большинство высказывается против вступления Украины в ЕС в ближайшие годы.

«52 процента против», - говорят результаты.

В целом по ЕС ситуация иная: принятие Украины в Евросоюз поддерживает порядка 60 процентов населения.

Аналитики объясняют особое отношение немцев к расширению ЕС за счет Украины нежеланием нести дополнительные расходы, так как « 69 процентов немецких респондентов считают, что восстановление Украины будет представлять собой скорее экономическое бремя».

Ранее сообщалось, что на учредительном съезде новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» утвердили программу для выборов в Европейский парламент с мораторием на расширение ЕС.

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