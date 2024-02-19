Филиппо призвал отстранить фон дер Ляйен от власти за ее слова о России

Антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут втянуть Европу в масштабную войну с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее глава ЕК назвала конфликт на Украине частью «глобальной борьбы между демократиями и автократиями» и призвала выбрать сторону. Филиппо счел заявления фон дер Ляйен «выходкой» и напомнил, что такими же «карикатурными» призывами к борьбе «добра со злом» пользовались американцы, чтобы оправдать свои вторжения на Ближний Восток, пишет «360».

«Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» - призвал Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не представляет угрозы для НАТО и не собирается нападать на страны альянса. По мнению российского лидера, западные политики «пугают» свое население мнимой угрозой, отвлекая от внутренних проблем.

По мнению Путина, всю бессмысленность противостояния с Россией понимают в НАТО. Там готовы договариваться с Кремлем, но не знают и не могут понять как. Между тем Владимир Путин уверен, что есть достойные варианты признать контроль России за новыми территориями, если будет проявлено соответствующее желание.