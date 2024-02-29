В Армении допустили возможность углубления отношений между Ереваном и ЕС

Спикер парламента Армении Ален Симонян допустил возможность получения Ереваном статуса кандидата в ЕС.

По данным РИА Новости, политик заявил, что нынешняя система безопасности, частью которой является Армения, не действует, при этом никто не говорит о выводе российской военной базы.

«Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность», - заявил Симонян.

Политик также отметил, что обсуждений касательно НАТО не было.

Ранее премьер-министр Армении заморозил де-факто членство республики в ОДКБ по причине того, что организация, по его словам, не выполняет перед Ереваном свои обязанности.