Сальдо ответил четверостишием Симонова на вопрос о серии покушений на него

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал «Звезде» о серии покушений на его жизнь и попытке отравить его в 2022 году.

Сальдо пояснил, что ВСУ неоднократно предпринимали попытки совершить покушение, один раз неприятелю это удалось. Речь идет об отравлении рицином в августе 2022 года.

«Пятнадцать дней после отравления находился между небом и землей», - рассказал Сальдо.

Он благодарен врачам, которые вернули его к жизни, и считает это добрым знаком.

«Это показывает, что сбить нас так просто не получится. Как в том стихотворении: "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была". Этими словами все сказано», - ответил Сальдо строками из К. Симонова.

Сальдо добавил, что жизнь мужчины, воина всегда подвержена опасности, «а умение оставаться живым и быть более полезным, чем мертвый, это зависит от характера».

Напомним, что после отравления Сальдо в 2022 году в Минобороны РФ отметили, что за этим покушением стоят ВСУ.