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Обвиняемая в убийстве Дугиной Наталья Вовк* включена в перечень террористов и экстремистов

В этот реестр был также включен ее предполагаемый сообщник Богдан Цыганенко*.
Глеб Владовский 2024-02-29 16:59:01
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинку Наталью Вовк*, обвиняемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. 

По данным РИА Новости, в этот реестр также был внесен ее предполагаемый сообщник - гражданин Украины Богдан Цыганенко*.

Дугина погибла 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. По версии следствия, подрыв автомобиля журналистки был организован украинскими спецслужбами.

* Наталья Вовк и Богдан Цыганенко внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Россия #убийство #Росинформониторинг #дарья дугина #Наталья Вовк
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