Обвиняемая в убийстве Дугиной Наталья Вовк* включена в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинку Наталью Вовк*, обвиняемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

По данным РИА Новости, в этот реестр также был внесен ее предполагаемый сообщник - гражданин Украины Богдан Цыганенко*.

Дугина погибла 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. По версии следствия, подрыв автомобиля журналистки был организован украинскими спецслужбами.

* Наталья Вовк и Богдан Цыганенко внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.