Герой РФ Мизерный заявил, что льготная ипотека востребована для бойцов СВО

Герой России, младший лейтенант Юрий Мизерный, поделился со «Звездой» мнением о том, как встретят в зоне СВО заявление Путина о продолжении льготной ипотеки для участников спецоперации.

«Я думаю, востребовано, потому что очень много молодежи участвуйет в специальной военной операции, поэтому это хорошее подспорье для молодых семей», - заявил Мизерный.

Ранее об ипотечных льготах для ветеранов и участников специальной военной операции в ходе оглашения обращения к Федеральному собранию заявил президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Также Путин напомнил, что настоящей элитой страны являются не те люди, которые набили карманы в 1990-е годы, а те, кто служат России.