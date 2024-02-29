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Герой РФ Мизерный заявил, что льготная ипотека востребована для бойцов СВО

Юрий Мизерный отметил, что в спецоперации участвует много молодежи, поэтому улучшение жилищных условий будет хорошим подспорьем для молодых семей.
Тимур Шерзад 2024-02-29 16:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Герой России, младший лейтенант Юрий Мизерный, поделился со «Звездой» мнением о том, как встретят в зоне СВО заявление Путина о продолжении льготной ипотеки для участников спецоперации. 

«Я думаю, востребовано, потому что очень много молодежи участвуйет в специальной военной операции, поэтому это хорошее подспорье для молодых семей», - заявил Мизерный. 

Ранее об ипотечных льготах для ветеранов и участников специальной военной операции в ходе оглашения обращения к Федеральному собранию заявил президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Также Путин напомнил, что настоящей элитой страны являются не те люди, которые набили карманы в 1990-е годы, а те, кто служат России.

#спецоперация #Герой России #наш эксклюзив #льготная ипотека #Юрий Мизерный
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