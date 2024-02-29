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Хуснуллин рассказал, что Путин хорошо и уверенно водит КамАЗ

Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки на грузовике под управлением Путина по трассе М-12 «Восток».
Ирина Елагина 2024-02-29 16:23:01
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с президентом России Владимиром Путиным на КамАЗе по трассе М-12 «Восток», когда глава государства сам был за рулем.

«Я всегда мечтал, думал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь еще когда президент за рулем, моя мечта сбылась», - признался Хуснуллин.

Он пояснил, что Путин - прекрасный водитель, ведет машину ровно и успевает отслеживать дорожную ситуацию.

«Президент очень хорошо водит КамАЗ, очень хорошо, просто ровно, четко, уверенно, еще и смотрит по сторонам, что вокруг происходит», - добавил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал также, что когда-то он трудился в строительной компании и до сих пор помнит, как садился руль КамАЗов и как тяжело было ехать из-за плохих дорог.

Напомним, что Путин во время визита в Татарстан оценил качество трассы М-12 «Восток» сев за руль КамАЗа.

#в стране и мире #КамАЗ #Владимир Путин #марат хуснуллин #трасса М-12
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