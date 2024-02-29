Военнослужащие в зоне СВО посмотрели послание Путина

Военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, смогли увидеть послание президента РФ и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Федеральному собранию, находясь в зоне специальной военной операции.

Просмотр обращения был организован на взводных опорных пунктах, где имеются телевизоры.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал «Звезде» об ожиданиях российских военнослужащих от послания. По его словам, они хотели услышать указания к дальнейшим действиям, а также узнать о планах по ведению спецоперации.

Мероприятие прошло в Гостином Дворе. В зале, где выступил Путин, присутствовали участники СВО. Послание включало темы, касающиеся экономики, ведения спецоперации, вопросы безопасности и суверенитета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.