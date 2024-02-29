Путин заявил, что в России отремонтированы почти 85% дорог

В России отремонтированы почти 85% дорог в крупных агломерациях, а все федеральные трассы «приведены в порядок». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

«Мы уже привели в порядок федеральные трассы и практически 85% дорог в крупных агломерациях. Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы сделаем акцент на развитие именно региональных дорог», - заявил Путин.

Ранее Путин поблагодарил вице-премьера Марата Хуснуллина «за дороги». Это произошло в ходе визита в Татарстан. Президент указал этот регион как яркий пример «развития агломерации дорожных сетей», подчеркнув, что все дороги в регионе приведены в нормативное состояние.