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Путин заявил, что герои СВО должны выходить на ведущие позиции в гражданских сферах

По словам президента, герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
Алексей Курильченко 2024-02-29 14:17:01
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Герои специальной военной операции должны стремиться к ведущим позициям в различных сферах жизни, возглавлять регионы и предприятия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

«Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге - самые крупные отечественные проекты», - заявил Путин.

Также Путин добавил, что, когда он смотри на героев СВО, его сердце наполняет гордостью. Такие люди обычно скромные, не кичатся своими успехами, но именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории, заявил президент.

#Владимир Путин #послание федеральному собранию #герои СВО
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