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Путин заявил, что у него наполняется гордостью сердце за героев спецоперации

Владимир Путин заявил, что с 1 марта ветераны спецоперации смогут подать заявление на участие в новой кадровой программе «Время героев».
2024-02-29 14:17:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ заявил, что у него наполняется гордостью сердце за героев специальной военной операции. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.

Глава Российского государства отметил, что регулярно проводит встречи с военнослужащими, принимающими в участие в боевых действиях в зоне спецоперации.

«Сморю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и могу сказать без всякого преувеличения - сердце наполняется гордостью за наших людей», - сказал он.

Послание Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. В зале, где выступает Путин, присутствуют наши военнослужащие. Трансляцию обращения ведет сайт «Звезды». Послание включает темы социально-экономического развития РФ, спецоперации, вопросы безопасности и суверенитета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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