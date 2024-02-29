Путин заявил, что у него наполняется гордостью сердце за героев спецоперации

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ заявил, что у него наполняется гордостью сердце за героев специальной военной операции. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.

Глава Российского государства отметил, что регулярно проводит встречи с военнослужащими, принимающими в участие в боевых действиях в зоне спецоперации.

«Сморю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и могу сказать без всякого преувеличения - сердце наполняется гордостью за наших людей», - сказал он.

Послание Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. В зале, где выступает Путин, присутствуют наши военнослужащие. Трансляцию обращения ведет сайт «Звезды». Послание включает темы социально-экономического развития РФ, спецоперации, вопросы безопасности и суверенитета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.