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Путин заявил, что РФ направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети

Глава государства отметил, что за 6 лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов.
Алексей Курильченко 2024-02-29 14:13:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Российская Федерация направит 250 миллиардов рублей на развитие аэропортовой сети. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию РФ.

«За шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. И это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это будет прямое бюджетное финансирование», - заявил Путин.

Также предстоит обновить самолетный парк России за счет отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям, заявил Путин.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков заявил, что в новых регионах России аэропорты должны быть восстановлены к 2030 году. На восстановление аэропортов в Мариуполе и Луганске потребуется меньше вложений - это связано с небольшими разрушениями.

#в стране и мире #Владимир Путин #аэропорты #послание федеральному собранию
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