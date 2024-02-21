Аэропорты в новых регионах России планируют восстановить к 2030 году. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков.

«Средства (на восстановление. - Прим. ред.) предусматриваются», - подчеркнул чиновник.

При этом Десятков отметил, что на восстановление аэропортов в Мариуполе и Луганске потребуется меньше вложений. Это связано с небольшими разрушениями.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на 2026-2027 годы запланировано восстановление аэропорта в Мариуполе. Также, по его словам, нужно будет восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской области.

Марат Хуснуллин отмечал, что решение о восстановлении воздушной гавани в Донецке будет приниматься с учетом обстановки в городе.