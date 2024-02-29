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Путин призвал списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

По словам президента, это решение позволит сэкономить каждый год около 200 миллиардов рублей.
Алексей Курильченко 2024-02-29 13:40:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин призвал списать у всех регионов РФ две трети долгов по бюджетным кредитам. Об этом российский лидер заявил в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно», - заявил Путин.

Президент добавил, что сэкономленные деньги должны быть «окрашены» и направлены на поддержку региональных инвестиций и объектов инфраструктуры.

Также Путин поручил правительству продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов страны.

#Владимир Путин #регионы РФ #списание #послание федеральному собранию #бюджетные кредиты
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