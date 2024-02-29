Путин призвал списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин призвал списать у всех регионов РФ две трети долгов по бюджетным кредитам. Об этом российский лидер заявил в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно», - заявил Путин.

Президент добавил, что сэкономленные деньги должны быть «окрашены» и направлены на поддержку региональных инвестиций и объектов инфраструктуры.

Также Путин поручил правительству продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов страны.