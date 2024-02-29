МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал нарастить выпуск лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов

Президент отметил, что Россия не должна производить все, но призвал уделить внимание некоторым категориям продуктов.
Алексей Курильченко 2024-02-29 13:28:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Россия не должна производить все на свете, но следует нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, мы должны сами, в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все не нужно и нам не нужно к этому стремиться - чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», - заявил Путин.

Напомним, что сейчас торговые операции между Россией и странами Евросоюза практически сведены к нулю из-за антироссийских санкций. Однако экономическое сотрудничество продолжается на уровне компаний за счет параллельного импорта через третьи страны, такие как Казахстан и Турция.

#производство #Владимир Путин #Импорт #послание федеральному собранию
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 