Путин призвал нарастить выпуск лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов

Россия не должна производить все на свете, но следует нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, мы должны сами, в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все не нужно и нам не нужно к этому стремиться - чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», - заявил Путин.

Напомним, что сейчас торговые операции между Россией и странами Евросоюза практически сведены к нулю из-за антироссийских санкций. Однако экономическое сотрудничество продолжается на уровне компаний за счет параллельного импорта через третьи страны, такие как Казахстан и Турция.