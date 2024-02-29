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Путин: нужно, чтобы бедность в стране к 2030 году была ниже 7%

Глава государства отметил, что проблема бедности остается острой.
Игнат Далакян 2024-02-29 12:49:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Необходимо, чтобы бедность в России к 2030 году была ниже 7%, а среди многодетных снизилась вдвое. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что проблема бедности остается острой. Он заявил о необходимости поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению и достижению.

«Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%», - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо сделать акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей.

Ранее российский лидер поручил Правительству РФ проработать предоставление социальной поддержки многодетным отцам. Президент России ждет доклад по данному вопросу до 31 марта 2024 года.

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