Путин поручил кабмину проработать предоставление соцподдержки многодетным отцам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать предоставление социальной поддержки многодетным отцам. Утвержденный перечень поручений главы государства по итогам рабочей поездки на Чукотку и в Хабаровский край в январе этого года был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам», - говорится в документе.

Доклад по данной теме российский лидер ждет до 31 марта 2024 года.

В рамках рабочей поездки на Чукотку Владимир Путин выразил радость в связи с появлением в стране моды на несколько детей в семье. Глава государства также отметил важность государственной поддержки, оказываемой многодетным семьям.