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Путин поручил кабмину проработать предоставление соцподдержки многодетным отцам

Доклад по данному вопросу президент России ждет до 31 марта 2024 года.
Максим Крюков 2024-02-19 19:52:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать предоставление социальной поддержки многодетным отцам. Утвержденный перечень поручений главы государства по итогам рабочей поездки на Чукотку и в Хабаровский край в январе этого года был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам», - говорится в документе.

Доклад по данной теме российский лидер ждет до 31 марта 2024 года.

В рамках рабочей поездки на Чукотку Владимир Путин выразил радость в связи с появлением в стране моды на несколько детей в семье. Глава государства также отметил важность государственной поддержки, оказываемой многодетным семьям.

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