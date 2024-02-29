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Путин заявил о планах укрепить группировки ВС РФ на западном направлении

Такое решение связано со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
2024-02-29 12:48:01
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о планах укрепить группировки Вооруженных сил РФ на западном направлении.

«Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.

Ранее сообщалось о формировании Ленинградского и Московского военных округов. Северный флот лишен статуса межвидового стратегического территориального объединения. Западный военный округ расформирован, как раз на его месте создают Ленинградский и Московский округа.

В послании президента Федеральному собранию дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение показывают по телевидению и на уличных экранах, а в зале Гостиного Двора, где выступает Путин, присутствуют наши военнослужащие. Трансляцию обращения можно посмотреть на сайте «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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