Путин заявил о планах укрепить группировки ВС РФ на западном направлении

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о планах укрепить группировки Вооруженных сил РФ на западном направлении.

«Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.

Ранее сообщалось о формировании Ленинградского и Московского военных округов. Северный флот лишен статуса межвидового стратегического территориального объединения. Западный военный округ расформирован, как раз на его месте создают Ленинградский и Московский округа.

В послании президента Федеральному собранию дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение показывают по телевидению и на уличных экранах, а в зале Гостиного Двора, где выступает Путин, присутствуют наши военнослужащие. Трансляцию обращения можно посмотреть на сайте «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.