Новые российские регионы включены в состав Южного военного округа

Президент РФ Владимир Путин включил присоединенные в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.

Соответствующий указ главы Российского государства о военно-административном делении опубликован на портале правовых актов. Указ о вхождении новых субъектов в границы Южного военного округа вступает в силу с марта текущего года.

Кроме того, документом предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов. Из указа следует, что Путин лишил Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Западный военный округ расформирован, как раз на его месте создают Ленинградский и Московский округа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.