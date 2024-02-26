МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новые российские регионы включены в состав Южного военного округа

Кроме того, Западного военного округа больше не будет, как раз на его месте создают Ленинградский и Московский округа.
2024-02-26 16:16:01
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин включил присоединенные в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.

Соответствующий указ главы Российского государства о военно-административном делении опубликован на портале правовых актов. Указ о вхождении новых субъектов в границы Южного военного округа вступает в силу с марта текущего года.

Кроме того, документом предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов. Из указа следует, что Путин лишил Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Западный военный округ расформирован, как раз на его месте создают Ленинградский и Московский округа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #юво #Владимир Путин #президент РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 