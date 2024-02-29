Путин заявил, что на Западе считают «мультиками» происходящее на Украине

Большинство людей на Западе не воспринимают всерьез происходящее на Украине - дли них это «мультики». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, пошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас - в условиях конфликта на Украине. Они думают, что для них это все мультики какие-то», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что Запад уже забыл, что такое война. При этом угрозы США всему миру грозят реальным конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит и уничтожения цивилизации.