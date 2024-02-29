Путин подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела

Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Президент поблагодарил парламентские партии за консолидацию вокруг национальных интересов и назвал политическую систему России одной из опор суверенитета страны. Глава государства пообещал и дальше развивать институты демократии.

«Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела!» - подчеркнул Путин.

Владимир Путин в начале своего послания ФС РФ отметил, что озвучит не только ближайшие планы, но и стратегические задачи страны. Часть идей президента была сформирована на основе предложений работников различных отраслей промышленности, с которыми глава государства поговорил в ходе региональных поездок.