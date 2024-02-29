МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела

Запад столкнулся с твердой решимостью и сплоченностью русского народа и не смог разорвать страну на части.
Никита Черненко 2024-02-29 12:25:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Президент поблагодарил парламентские партии за консолидацию вокруг национальных интересов и назвал политическую систему России одной из опор суверенитета страны. Глава государства пообещал и дальше развивать институты демократии.

«Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела!» - подчеркнул Путин.

Владимир Путин в начале своего послания ФС РФ отметил, что озвучит не только ближайшие планы, но и стратегические задачи страны. Часть идей президента была сформирована на основе предложений работников различных отраслей промышленности, с которыми глава государства поговорил в ходе региональных поездок.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #консолидация #послание федеральному собранию #внутренние дела
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 