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Путин: в ходе послания будут оглашены не только ближайшие планы, но и стратегические задачи

Президент России подчеркнул, что многие идеи озвучили работники различных отраслей в ходе региональных поездок главы государства.
Никита Черненко 2024-02-29 12:18:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В ходе послания президента России Владимира Путина будут оглашены не только ближайшие планы, но и стратегические задачи страны. Об этом глава государства заявил в ходе своего послания Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Президент отметил, что в послании будут затронуты вопросы, принципиально важные для уверенного и долгосрочного развития страны. Он подчеркнул, что программа его выступления формировалась в том числе в ходе региональных поездок и встреч с работниками множества структур, включая оборонную промышленность.

«Программа конкретных мер формировалась в ходе прямого разговора с инженерами гражданских и оборонных заводов, врачами, учителями, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями-фронтовиками, добровольцами, офицерами и солдатами ВС РФ», - отметил Путин.

Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, послание Путина ВС РФ определит стратегию страны на годы вперед. Помощник подчеркнул, что современные реалии обязывают думать не «о прошлом и настоящем, а о будущем».

#в стране и мире #Владимир Путин #стратегические задачи #послание федеральному собранию
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