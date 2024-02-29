Путин: в ходе послания будут оглашены не только ближайшие планы, но и стратегические задачи

В ходе послания президента России Владимира Путина будут оглашены не только ближайшие планы, но и стратегические задачи страны. Об этом глава государства заявил в ходе своего послания Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Президент отметил, что в послании будут затронуты вопросы, принципиально важные для уверенного и долгосрочного развития страны. Он подчеркнул, что программа его выступления формировалась в том числе в ходе региональных поездок и встреч с работниками множества структур, включая оборонную промышленность.

«Программа конкретных мер формировалась в ходе прямого разговора с инженерами гражданских и оборонных заводов, врачами, учителями, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями-фронтовиками, добровольцами, офицерами и солдатами ВС РФ», - отметил Путин.

Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, послание Путина ВС РФ определит стратегию страны на годы вперед. Помощник подчеркнул, что современные реалии обязывают думать не «о прошлом и настоящем, а о будущем».