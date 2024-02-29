Мединский: послание Путина ФС РФ определяет стратегию страны на годы вперед

Помощник президента России Владимир Мединский заявил в беседе со «Звездой», что сейчас такое время, что нужно думать не о прошлом и настоящем, а о будущем.

По его словам, послание президента Российской Федерации Владимира Путина обычно определяет стратегию не на ближайший год, а сразу на годы вперед.

«Время сегодня такое - мы должны думать не о вчерашнем дне, и даже не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем дне. Именно в этом плане выступление президента особенно интересно», - сказал Мединский.

В разговоре с журналистами он также заявил, что поедет на переговоры с представителями Украины, если будет такое поручение.

Ранее Владимир Мединский заявил Life, что готов представлять Россию на переговорах с Киевом в Анкаре в случае соответствующего приказа. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение президента Турции Реджепа Эрдогана.