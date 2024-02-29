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Герой РФ Казымов констатировал боевое настроение у бойцов, наступающих в ДНР

Гвардии капитан Эдуард Казымов заявил, что прибыл в Москву в Южно-Донецкого направления, чтобы прослушать обращение Путина к Федеральному собранию.
Тимур Шерзад 2024-02-29 11:46:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Герой России, гвардии капитан Эдуард Казымов, в беседе со «Звездой» констатировал бовое настроение у бойцов, ведущих наступательные действия на Южно-Донецком направлении. 

«Обстановка стабильно-напряженная, наступательные действия с нашей стороны производятся, потихоньку движемся вперед. Настроение боевое», - отметил Казымов. 

Эдуард Казымов, приехавший в Москву, чтобы прослушать обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, отметил, что, как военнослужащего, его больше всего интересует в этом обращении все, что будет связано с ходом проведения специальной военной операции. 

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил «Звезде», что бойцы СВО ждут от Путина указаний к дальнейшим действиям.

#спецоперация #Владимир Путин #наш эксклюзив #обращение к федеральному собранию #Эдуард Казымов
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