Герой РФ Казымов констатировал боевое настроение у бойцов, наступающих в ДНР

Герой России, гвардии капитан Эдуард Казымов, в беседе со «Звездой» констатировал бовое настроение у бойцов, ведущих наступательные действия на Южно-Донецком направлении.

«Обстановка стабильно-напряженная, наступательные действия с нашей стороны производятся, потихоньку движемся вперед. Настроение боевое», - отметил Казымов.

Эдуард Казымов, приехавший в Москву, чтобы прослушать обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, отметил, что, как военнослужащего, его больше всего интересует в этом обращении все, что будет связано с ходом проведения специальной военной операции.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил «Звезде», что бойцы СВО ждут от Путина указаний к дальнейшим действиям.