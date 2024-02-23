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CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

В решении суда говорится, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.
Максим Крюков 2024-02-23 15:35:01
© Фото: imago sportfotodienst,www.imago-images.de, Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (англ. CAS, фр. TAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, которая была зарегистрирована 6 ноября 2023 года, на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

«Панель арбитров CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», - передает заявление суда RT.

В пресс-релизе CAS говорится, что решение суда является окончательным и обязательным, при этом стороны имеют право обжаловать его, обратившись в Верховный суд Швейцарии в течение 30 дней.

В Спортивном арбитражном суде уточнили, что 12 октября 2023 года Исполнительный комитет МОК отстранил российскую организацию в связи с решением ОКР принять в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, без признания организации, представляющей страну в международном олимпийском движении, национальные сборные не допускаются к участию в Олимпийских играх.

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