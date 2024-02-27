Российские операторы БПЛА сожгли украинскую технику на правом берегу Днепра

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинской военной техники на правом берегу Днепра.

Расположение противника вскрывают операторы беспилотных летательных аппаратов. Далее в дело идут ударные беспилотники и артиллерия - их точные удары не оставляют шанса неприятелю.

В описании к видео говорится, что уничтожение целей не дает врагу подготовиться и переправиться на острова Днепра или его левый берег в районе Крынок.

Ранее операторы FPV-дронов группировки «Восток» показали уничтожение танка ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.