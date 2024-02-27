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Российские операторы БПЛА сожгли украинскую технику на правом берегу Днепра

В предоставленном Минобороны России видео есть кадры поражения самой разной военной техники - от внедорожника HMMWV до танка.
2024-02-27 10:26:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинской военной техники на правом берегу Днепра. 

Расположение противника вскрывают операторы беспилотных летательных аппаратов. Далее в дело идут ударные беспилотники и артиллерия - их точные удары не оставляют шанса неприятелю. 

В описании к видео говорится, что уничтожение целей не дает врагу подготовиться и переправиться на острова Днепра или его левый берег в районе Крынок. 

Ранее операторы FPV-дронов группировки «Восток» показали уничтожение танка ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#артиллерия #беспилотники #спецоперация #Днепр #уничтожение
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