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Посольство РФ заявило о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Русофобская истерия США говорит о нацеленности Штатов на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России.
Никита Черненко 2024-02-28 08:59:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Антироссийские заявления пресс-секретаря Госдепа США расцениваются как грубая попытка вмешаться во внутренние дела России. Об этом написало посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

В диппредставительстве отметили двуличный подход американских политиков к правозащитной тематике, напомнив о замалчиваниях прегрешений США, граничащих с призывами к свободе слова и соблюдению демократических ценностей за рубежом. Российские дипломаты обратили внимание, что даже местная пресса выступила с предложением направить «неуемную энергию» американских властей на решение внутренних проблем, таких как урегулирование гуманитарного кризиса на южной границе.

«Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов», - заявили в посольстве.

Ранее посольство РФ в Стокгольме заявило о готовности Москвы принять ответные меры из-за вступления Швеции в НАТО. В диппредставительстве подчеркнули, что характер действий России будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в Североатлантический альянс.

#в стране и мире #сша #внешняя политика США #Посольство РФ #Дестабилизация
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